Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи

Ігор Чернявський — 26 вересня, 07:05
Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи
УЄФА

Сьогодні, 26 вересня, відбудуться 9 матчів 1-го туру основного етапу Ліги Європи-2024/25.

Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома зіграє з Атлетиком Більбао, а Олімпікос на виїзді зустрінеться з Ліоном. Ще однією цікавою вивіскою ігрового є протистояння між Аяксом та Бешикташем.

Розклад матчів Ліги Європи на 26 вересня

  • 19:45 Мальме – Рейнджерс
  • 19:45 Фенербахче – Рояль Уніон
  • 22:00 Айнтрахт – Вікторія Пльзень
  • 22:00 Аякс – Бешикташ
  • 22:00 Брага – Маккабі Тель-Авів
  • 22:00 Ліон – Олімпіакос
  • 22:00 Рома – Атлетик
  • 22:00 Стяуа – РФШ
  • 22:00 Тоттенгем – Карабах

Нагадаємо, напередодні в Лізі Європи стартувало Динамо. В номінально домашньому матчі кияни розгромно поступилися Лаціо з рахунком 0:3. З результатами інших матчів учорашнього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.

Айнтрахт Франкфурт Аякс Бешикташ Брага Карабах Ліон Мальме Олімпіакос Рейнджерс Рома Стяуа Тоттенгем Фенербахче Маккабі Тель-Авів РФШ Рояль Уніон Атлетик Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

Ліга Європи-2024/25

Шапаренко: Ми непогано завершували, але воротар був на висоті
Думаю, це рівень нашого чемпіонату: Бущан прокоментував розгромну поразку від Лаціо
Шовковський: Засмучені результатом, але ми хотіли грати і комбінувати
Ліга Європи 2024/25: календар, трансляції та результати
Буде-Ґлімт сенсаційно переграв Порту, МЮ не втримав перемогу у матчі з Твенте у першому турі Ліги Європи

Останні новини