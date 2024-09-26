Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи

Сьогодні, 26 вересня, відбудуться 9 матчів 1-го туру основного етапу Ліги Європи-2024/25.

Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома зіграє з Атлетиком Більбао, а Олімпікос на виїзді зустрінеться з Ліоном. Ще однією цікавою вивіскою ігрового є протистояння між Аяксом та Бешикташем.

Розклад матчів Ліги Європи на 26 вересня

19:45 Мальме – Рейнджерс

19:45 Фенербахче – Рояль Уніон

– Рояль Уніон 22:00 Айнтрахт – Вікторія Пльзень

22:00 Аякс – Бешикташ

22:00 Брага – Маккабі Тель-Авів

22:00 Ліон – Олімпіакос

22:00 Рома – Атлетик

22:00 Стяуа – РФШ

22:00 Тоттенгем – Карабах

Нагадаємо, напередодні в Лізі Європи стартувало Динамо. В номінально домашньому матчі кияни розгромно поступилися Лаціо з рахунком 0:3. З результатами інших матчів учорашнього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.