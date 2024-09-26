Рома Довбика прийме Атлетик, Олімпіакос Яремчука зіграє з Ліоном, Аякс проти Бешикташа: розклад 1 туру Ліги Європи
УЄФА
Сьогодні, 26 вересня, відбудуться 9 матчів 1-го туру основного етапу Ліги Європи-2024/25.
Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома зіграє з Атлетиком Більбао, а Олімпікос на виїзді зустрінеться з Ліоном. Ще однією цікавою вивіскою ігрового є протистояння між Аяксом та Бешикташем.
Розклад матчів Ліги Європи на 26 вересня
- 19:45 Мальме – Рейнджерс
- 19:45 Фенербахче – Рояль Уніон
- 22:00 Айнтрахт – Вікторія Пльзень
- 22:00 Аякс – Бешикташ
- 22:00 Брага – Маккабі Тель-Авів
- 22:00 Ліон – Олімпіакос
- 22:00 Рома – Атлетик
- 22:00 Стяуа – РФШ
- 22:00 Тоттенгем – Карабах
Нагадаємо, напередодні в Лізі Європи стартувало Динамо. В номінально домашньому матчі кияни розгромно поступилися Лаціо з рахунком 0:3. З результатами інших матчів учорашнього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.