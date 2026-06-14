Рома Довбика наблизилася до продовження угоди з ключовим захисником

Центральний захисник італійської Роми Джанлука Манчіні у кроці від нової угоди з римським клубом.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

"Вовки" покращили пропозицію 30-річного оборонцю, аби якомога швидше вдарити по руках із ключовим центрбеком. Наразі тривають перемовини.

Манчіні виступає за Рому з липня 2019-го, але після переходу був орендований Аталантою. Із вересня 2020-го Джанлука вже нікуди не перейшов із римської команди. Загалом за "вовків" провів вже 319 матчів (найбільше за один клуб у кар'єрі), у яких забив 23 голи та віддав 13 асисти.

У сезоні-2025/26 відзначився 5 м'ячами та 2 гольовими передачами у 45-ти іграх. Манчіні став другим найрезультативнішим захисником в історії Роми.

Чинний контракт Джанлуки з італійським клубом розрахований до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що команда Джан П'єро Гасперіні фінішувала 3-ю у Серії А, набравши 73 бали у 38 турах. "Вовки" пробилися до наступного сезону Ліги чемпіонів-2026/27.