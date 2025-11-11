Бразильський вінгер може покинути Реал

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго може залишити клуб у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

24-річний футболіст незадоволений своїм становищем у Реалі після приходу нового головного тренера Хабі Алонсо.

Невдоволення Родріго тільки зростає, оскільки він майже не потрапляє до стартового складу мадридців: лише три виходи з перших хвилин у нинішньому сезоні й жодного голу.

Бразилець розглядає можливість покинути клуб уже в зимове трансферне вікно в січні 2026 року. Пріоритетним варіантом для нього є англійська Прем'єр-ліга, але офіційних пропозицій від місцевих клубів Реал не отримував.

У поточному сезоні бразилець виходив на поле в 13 з них, десять на заміну і лише три в стартовому складі, віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що травму отримав голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа та півзахисник Федеріко Вальверде.

Реал зіграє свій наступний поєдинок після матчів збірних вже 23 листопада проти Ельче.