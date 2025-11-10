Реал оголосив про травму Тібо Куртуа

Мадридський Реал повідомив про ушкодження основного воротаря команди Тібо Куртуа.

Про це повідомляє пресслужба Реалу Мадрид.

У бельгійця діагностували травму привідного м'яза правої ноги. Через це 33-річний голкіпер не приєднається до збірної Бельгії під час міжнародної паузи. Водночас очікується, що Куртуа зможе повернутися до гри у наступному матчі Реала проти Ельче, який відбудеться 23 листопада.

У поточному сезоні 2025/26 Куртуа провів 16 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів і 8 разів залишав свої ворота "сухими". За даними Transfermarkt, ринкова вартість воротаря становить 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, за мадридський клуб також виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Раніше повідомлялося, що Лунін може залишити Реал через нестачу ігрового часу.