Моурінью: На 99% залишуся в Бенфіці

Олег Дідух — 17 травня 2026, 13:34
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів про те, чи залишиться у своєму поточному клубі на наступний сезон.

Слова португальця наводить A Bola.

"Наразі це 99 відсотків, що я залишуся у Бенфіці, тому що у мене контракт і пропозиція, яку я ще не бачив, але мій агент сказав, що вона чудова. З боку мадридського Реала на цей момент у мене нічого немає, але, звісно, повторюся, ніхто з нас не дурний — єдине, що є на цей час, це розмови між Жорже Мендешем, (агентом Моурінью, – прим.), Реалом та керівництвом", – заявив тренер.

Нагадаємо, в останні дні у ЗМІ циркулює інформація про те, що умови контракту Моурінью з Реалом уже узгоджені, а про повернення португальця в мадридський клуб може бути оголошено найближчими днями.

