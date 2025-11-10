Реал підтвердив травму Вальверде
Федеріко Вальверде
Реал
Уругвайський півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хавбек не зміг дограти матч з Райо Вальєкано (0:0) у чемпіонаті Іспанії та був замінений у другому таймі. Лікарі діагностували у нього пошкодження м'яза правого стегна. Терміни відновлення не вказуються. Його стан буде оцінено пізніше.
У поточному сезоні в його активі 17 матчів в усіх турнірах, в яких він віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що травми отримав голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа.
Реал зіграє свій наступний поєдинок після матчів збірних вже 23 листопада проти Ельче.