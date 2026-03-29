Родрі пояснив своє бажання перейти у Реал: Я людина, яка говорить прямо

Софія Кулай — 29 березня 2026, 21:50
Родрі та Ерлінг Голанд
instagram.com/rodrihernandezbr

Володар Золотого м'яча-2024 у складі Манчестер Сіті Родрі висловився про своє бажання повернутись в іспанську Ла Лігу.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

Він заявляв, що не проти перебратися до мадридського Реала і навіть виступи за Атлетіко не завадили б йому здійснити такий трансфер.

"Я до цього звик. Якщо з 50-хвилинного інтерв'ю вирізають усе, що хочуть… В кінцевому підсумку мені особливо нічого додати. Я людина, яка говорить прямо. Є повне інтерв'ю, якщо хочете його послухати повністю, а не лише окремі уривки", – сказав опорник "містян".

Цікаво, що "Королівський клуб" спробує оформити трансфер іспанця у літнє трансферне вікно 2026.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Родрі у 65 мільйонів євро. За свою кар'єру півзахисник пограв за Атлетіко Мадрид (47 ігор), Вільярреал (84) та Манчестер Сіті (293).

У поточному сезоні-2025/26 опорник вже відіграв за "містян" 28 ігор, у яких відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною. "Містяни" прагнуть продовжити контракт з чемпіоном Європи-2024, з якими у нього чинна угода до 30 червня 2027 року.

