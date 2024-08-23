Хавбек Бетіса прокоментував перемогу над Кривбасом

Хавбек іспанського Бетіса Родрі Санчес прокоментував перемогу над Кривбасом у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференції-2024/2025.

Його слова цитує видання Marca.

" Дуже радий перемозі команди і своєму голу. Було важливо виграти з різницею більше, ніж в один м'яч, адже може статися тисяча речей. Результат хороший, ми грали добре", — сказав він.

Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.