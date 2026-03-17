Володар Золотого м'яча відмовився розповідати про своє майбутнє в Манчестер Сіті

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі не став чітко відповідати на запитання щодо свого майбутнього в англійському гранді.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Володар Золотого м'яча-2024 запевнив, що не хоче заглядати у майбутнє, а сконцентрований на виступах за "містян" у поточному сезоні.

"Я не збираюся на це відповідати. Зараз час думати про те, що маємо на цей момент – разом із моєю командою, про мій сезон, у якому ще багато матчів, а далі подивимось", – сказав Родрі.

Контракт опорника з клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Родрі виступає за МанСіті з літа 2019-го, коли перебрався з мадридського Атлетико. Відтоді провів у футболці "містян" 291 матч, у яких відзначився 28 голами та 32 асистами.

У цьому сезоні-2025/26 іспанець взяв участь у 26 поєдинках за Сіті, у яких забив 2 м'ячі. Натомість МанСіті з 61 набраним балом посідає друге місце у таблиці АПЛ після 30 турів.

Раніше повідомлялось, що доля досвідченого півзахисника оборонного плану в англійській команді буде вирішена у найближчі місяці. Ця інформація з'явилась на тлі інтересу зі сторони мадридського Реала. Зазначалось, що "вершкові" спробують підписати півзахисника вже у літнє трансферне вікно 2026.

Додамо, що сьогодні, 17 березня, Манчестер Сіті зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (о 22:00 за Києвом). Перша зустріч закінчилась розгромною перемогою іспанського гранда 3:0.