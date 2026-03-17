Комісія АПЛ підтвердила суддівську помилку в матчі Арсенала та Брайтона в 29 турі

Комісія з ключових ігрових епізодів англійської Прем'єр-ліги (KMI) постановила, що арбітри помилково не призначили пенальті на користь Брайтона у програному поєдинку 29-го туру проти Арсенала (0:1).

Про це повідомляє BBC.

У компенсований до першого тайму час півзахисник "чайок" Матс Віффер впав у штрафному майданчику після контакту з нападником "канонірів" Габріелом Мартінеллі. Головний арбітр Кріс Кавана не зупинив гру, а відеоасистент Майкл Солсбері підтвердив це рішення.

Комісія проголосувала 4:1 за те, що пенальті мав бути призначений на полі, та 3:2 за те, що VAR мав втрутитися в епізод. У постанові зазначено, що Мартінеллі не дивився на м'яч та затримував Віффера, заважаючи йому боротися за позицію.

Нагадаємо, раніше Тоттенгем надсилав листа до керівника професійного суддівського корпусу (PGMOL) Говарду Вебба зі скаргою на непослідовність арбітрів під час оцінки контактів у штрафному майданчику.



