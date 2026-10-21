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До найкращої форми ще далеко: Фоден оцінив свій хеттрик у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 14:10
До найкращої форми ще далеко: Фоден оцінив свій хеттрик у Лізі чемпіонів
Філ Фоден
Getty Images

Хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про свої забиті м'ячі у ворота АЕКа в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

Слова англійця наводить ESPN.

На думку 26-річного гравця, він ще далекий від своєї ідеальної форми, проте забиті м'ячі допомагають йому рухатись у потрібному напрямку.

"Попереду ще багато роботи, але голи допомагають мені рухатись у вірному напрямку. Я ще далекий від своєї найкращої форми – зараз я просто хочу бути корисним для своєї команди і здобувати перемоги", – розповів Фоден.

В сезоні-2026/27 хавбек зіграв вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

У своєму наступному матчі Сіті зіграють проти Астон Вілли у межах АПЛ – гра відбудеться 24 жовтня о 14:30 за київським часом. 

Раніше перемогу над АЕКом прокоментував головний тренер "містян" Енцо Мареска.

АЕК Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Філ Фоден

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