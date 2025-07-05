Ліверпуль виплатить сім'ї Жоти всю зарплату за два роки контракту

Англійський футбольний клуб Ліверпуль вирішив підтримати сім'ю свого загиблого футболіста Діогу Жоти та виплатити їй всю заплату за два роки контракту.

Про це повідомляє Record.

Зазначається, що саме два роки залишалося у контракті гравця та титулованого клубу. Це не перший жест з боку Ліверпуля. Також нещодавно клуб закріпив 20-й номер за Жотою.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.