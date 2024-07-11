Моралес: Питання лише в тому, наскільки Педріньйо готовий до українських реалій

Відомий коментатор та військовослужбовець Збройних сил України Роберто Моралес вважає, що те, який рівень гри демонструватиме Педріньйо в Шахтарі залежить від того, наскільки він готовий до українських реалій.

Слова спеціаліста наводить Український футбол.

"Питання лише в тому, наскільки він готовий до українських реалій. Маються на увазі не футбольні реалії, а саме реалії життя в Україні і всі нюанси, пов’язані з повномасштабною війною та потенційними загрозами. Все ж таки, він може не знати про все, що тут відбувається, а потрапивши сюди, він буде більш нервово реагувати на події.

В сенсі ж ігровому, футболіст залишився на хорошому рівні, він в прекрасному віці — 26 років. Він не пережив якихось страшних травм, які б дуже заважали, серйозно підривали його спроможність грати. Ба більше, зараз він потребує ігрової практики, якої в нього було замало останнім часом, принаймні в цьому році", — сказав Моралес.

Нагадаємо, нещодавно Шахтар оголосив про повернення Педріньйо. З початку повномасштабного вторгнення Росії він виступав у оренді в Атлетико Мінейро. Напередодні "гірники" також орендували гравця з Бундесліги.