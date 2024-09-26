Моралес: Я зрозумів, що мене поранили, коли відчув, що по нозі щось гаряче потекло – це була кров

Український коментатор та військовослужбовець Роберто Моралес прокоментував своє поранення на війні з Росією.

Його слова передає Tribuna.com.

"Минулого року ми потрапили у ситуацію, коли нашому підрозділу потрібно було вийти на позицію за Білогорівкою, пройти три кілометри. Не вдалося зробити це тихо – нас почали обстрілювати. Ми були на полі на відстані 200-300 метрів від ворожих позицій – обстріл почався з усього, що можливо.

Те, що мене поранили, я зрозумів, коли відчув, що по нозі щось гаряче потекло, це була кров. Але болю на той момент взагалі не було, свідомість втратив лише на кілька секунд.

Впав, а потім побачив над собою дрон. Зрозумів, що він нічого не скинув, тож може це зробити. І в цей момент у мене з’явилася така мотивація вижити, врятуватися, тому, попри поранення, перекинувся, поповз і зрештою врятувався", – сказав Моралес.