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Визначились коментатори матчу збірної України з Бельгією на Євро-2024

Олександр Булава — 22 червня, 12:12
Визначились коментатори матчу збірної України з Бельгією на Євро-2024

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Бельгії.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Це буде їх третій матч збірної України на турнірі. Вони працювали на матчах проти Румунії та Словаччини.

Матч Україна — Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, у Мюнхені. Початок — о 19:00 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Раніше збірна України розгромно поступилася Румунії, а у другому турі обіграла Словаччину.

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Скічко

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