Визначились коментатори матчу збірної України з Албанією у Лізі націй
Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 1-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Албанії.
Про це повідомляє MEGOGO.
Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.
Водночас на телеканалах Суспільного Мовлення на матчі "синьо-жовтих" працюватимуть коментатори Віталій Волочай і Владислав Шалота.
Матч Україна — Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня, на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.
Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.
Раніше головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.
Наступний матч збірна України проведе проти Чехії у вівторок, 10 вересня. Також підопічні Реброва зіграють два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти Чехії.