Визначились коментатори матчу збірної України з Албанією у Лізі націй

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 1-го туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Албанії.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Водночас на телеканалах Суспільного Мовлення на матчі "синьо-жовтих" працюватимуть коментатори Віталій Волочай і Владислав Шалота.

Матч Україна — Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня, на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Раніше головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

Наступний матч збірна України проведе проти Чехії у вівторок, 10 вересня. Також підопічні Реброва зіграють два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти Чехії.