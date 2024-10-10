Визначились коментатори матчу збірної України проти Грузії в Лізі націй
MEGOGO
Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі Ліги націй між збірною України та Грузією.
Про це повідомляє MEGOGO.
Матч Україна – Грузія прокоментують Вадим Скічко і Роберто Моралес, які є чинними військовослужбовцями Збройних Сил України.
Зустріч відбудеться на стадіоні Enea Arena в польському місті Познань. Початок гри – о 21:45 за київським часом.
Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.
За три дні після матчу з Грузією на українців очікує протистояння з Чехією.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2).