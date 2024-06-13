Визначились коментатори першого матчу збірної України на Євро-2024

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 1 туру групового етапу Євро-2024 між збірною України та Румунією.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

Матч Румунія — Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, у Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва потрапили до групи E, де їхніми суперниками окрім Румунії тануть збірні Словаччини та Бельгії.