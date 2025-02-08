Екстренер Манчестер Сіті та збірної Італії може очолити бразильський клуб

Колишній тренер Манчестер Сіті, Інтера та збірної Італії Роберто Манчіні може очолити іменитий бразильський клуб.

Про це повідомляє Globo.

У послугах 60-річного фахівця зацікавлений Ботафого, який став чемпіоном країни у 2024 році. Сторони вже провели першу неформальну зустріч, на якій оговорювали можливу співпрацю.

Зазначимо, що сам клуб залишається без тренера із січня, коли команду залишив Артур Хорхе.

Наразі Манчіні теж є вільним агентом після звільнення зі збірної Саудівської Аравії восени 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Ботафого продав свого вінгера за божевільні гроші у російський клуб.