Слот: Де Дзербі – один із найкращих тренерів світу

Наставник Ліверпуля Арне Слот висловив захоплення роботою тренера Марселя Роберто Де Дзербі напередодні очного протистояння команд у Лізі чемпіонів.

Слота цитує пресслужба клубу.

"Я вважаю його одним з найкращих тренерів у світі. Не завжди слід оцінювати успіх за кількістю виграних трофеїв, потрібно також враховувати те, як він дозволяє своїй команді грати. Якби я займався наймом фахівців у великий клуб, він безумовно був би серед перших кандидатів. Мені завжди подобається спостерігати за грою його команд", – зазначив Слот.

Окрему увагу керманич англійського клубу приділив здатності колеги розкривати потенціал гравців:

"Гравці завжди дуже добре розвиваються, а потім, коли він йде, ці виконавці вже не такі хороші, як були при ньому. Для мене це головний показник того, наскільки якісним є тренер".

Наразі Марсель посідає 3 місце у таблиці Ліги 1, набравши 35 очок.

Роберто Де Дзербі очолював донецький Шахтар у сезоні 2021/22 і покинув клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Потім працював в англійському Брайтоні де він вперше вивів клуб у єврокубки. А з літа 2024 року став тренером Марселю, його контракт із французьким клубом діє до 2027 року.

Нагадаємо, що поєдинок між Марселем та Ліверпулем відбудеться сьогодні, 21 січня. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.