Левандовський відновив тренування з Барселоною

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 20:41
Нападник Барселони Роберт Левандовський відновив тренування у загальній групі команди.

Про це повідомляє Marca.

37-річний форвард пропустив останні матчі через надрив підколінного сухожилля лівої ноги. Його прогрес позитивний, і залежно від того, як він почуватиметься протягом решти тижня, залежить його вихід на поле проти Ельче.

Також до складу повернувся захисник Андреас Крістенсен, який мав проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

У поточному сезоні Левандовський провів дев’ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами.

Раніше стало відомо, що зірковий форвард може залишити стан "блаугранас" цього літа.

Нагадаємо, напередодні Барселона поступилась мадридському Реалу.

