Левандовський ще на рік може залишитися у Барселоні: ЗМІ розкрили подробиці

Олексій Мурзак — 20 квітня 2026, 17:52
Левандовський ще на рік може залишитися у Барселоні: ЗМІ розкрили подробиці
Нападник Барселони Роберт Левандовський може залишитися у каталонському клубу ще на рік.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, агент 37-річного нападника найближчим часом обговорить із "синьо-гранатовими" майбутнє свого клієнта.

Зазначається, що керівництво клубу, задоволене професіоналізмом ветерана, і готове запропонувати йому новий контракт терміном на один рік.

Нагадаємо, що чинний контракт польського форварда з Барселоною закінчується влітку поточного року.

Видання додає, що сам Роберт не проти залишитися в Барселоні, попри інтерес з боку низки європейських клубів та представників чемпіонату Саудівської Аравії.

У березні Левандовський встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.

У сезоні 2025/2026 37-річний гравець провів 40 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 17 голів й віддав 3 гольові передачі.

Барселона Роберт Левандовський

Роберт Левандовський

Левандовський обрав клуб, до якого хоче перейти влітку, але назвав одну умову
Два гранди італійського футболу цікавляться Левандовським
Маркевич назвав футболіста, якого йому не вистачатиме на ЧС-2026
Левандовський – про поразку від Швеції за крок до ЧС-2026: Нам боляче, адже успіх був зовсім поруч
Барселона запропонує новий контракт Левандовському

