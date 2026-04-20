Левандовський ще на рік може залишитися у Барселоні: ЗМІ розкрили подробиці
Нападник Барселони Роберт Левандовський може залишитися у каталонському клубу ще на рік.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією видання, агент 37-річного нападника найближчим часом обговорить із "синьо-гранатовими" майбутнє свого клієнта.
Зазначається, що керівництво клубу, задоволене професіоналізмом ветерана, і готове запропонувати йому новий контракт терміном на один рік.
Нагадаємо, що чинний контракт польського форварда з Барселоною закінчується влітку поточного року.
Видання додає, що сам Роберт не проти залишитися в Барселоні, попри інтерес з боку низки європейських клубів та представників чемпіонату Саудівської Аравії.
У березні Левандовський встановив бомбардирський рекорд Ліги чемпіонів.
У сезоні 2025/2026 37-річний гравець провів 40 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 17 голів й віддав 3 гольові передачі.