Два гранди італійського футболу цікавляться Левандовським

Мілан і Ювентус зацікавлені у підписанні зіркового польського форварда Барселони Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинний контракт Левандовського з Барселоною діє до кінця червня поточного року. Каталонці готові запропонувати 37-річному ветерану нову угоду, проте сам гравець ще не визначився з тим, чи хоче залишитися в стані чемпіонів Іспанії ще на рік.

Мілан і Ювентус офіційних пропозицій нападнику поки що не робили, проте вони зацікавлені у підписанні Левандовського навіть попри його високу зарплату.

Поляк виступає за Барселону з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 39 матчах у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість ветерана у 8 мільйонів євро.