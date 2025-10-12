Левандовський влітку може залишити Барселону

Каталонська Барселона має наміри попрощатися з польськими форвардом Робертом Левандовським.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Як зазначається, керівництво іспанського клубу ухвалило рішення не продовжувати контракт із 37-річним нападником. Основними причинами такого кроку стали вік гравця та поступове зниження його фізичної форми.

Нинішня угода Левандовського з Барселоною діє до літа 2026 року, однак сторони можуть достроково розірвати контракт.

Натомість на заміну польському нападнику каталонці розглядають гравця Леванте Карла Етта Ейонга.

У поточному сезоні Левандовський провів дев’ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами.

Раніше Роберт Левандовський повернувся до збірної Польщі на матчі відбору до ЧС.