Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Левандовський влітку може залишити Барселону

Володимир Варуха — 12 жовтня 2025, 20:42
Левандовський влітку може залишити Барселону
Роберт Левандовський
FC Barcelona

Каталонська Барселона має наміри попрощатися з польськими форвардом Робертом Левандовським.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Як зазначається, керівництво іспанського клубу ухвалило рішення не продовжувати контракт із 37-річним нападником. Основними причинами такого кроку стали вік гравця та поступове зниження його фізичної форми.

Нинішня угода Левандовського з Барселоною діє до літа 2026 року, однак сторони можуть достроково розірвати контракт.

Натомість на заміну польському нападнику каталонці розглядають гравця Леванте Карла Етта Ейонга.

У поточному сезоні Левандовський провів дев’ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами.

Раніше Роберт Левандовський повернувся до збірної Польщі на матчі відбору до ЧС.

Барселона Роберт Левандовський

Роберт Левандовський

У Барселоні визначилися із наступником Левандовського – ЗМІ
Барселона визначила трьох кандидатів на заміну Левандовському – джерело
Левандовський повернеться до збірної Польщі у відборі до чемпіонату світу
Зірка Барселони нестандартно привітав Левандовського з днем народження, схопивши його за геніталії
Левандовський відновився від травми стегна

Останні новини