Різник: Треба тримати такий болючий удар

Воротар Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями від матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСВ, у якому "гірники" прикро втратили перемогу в компенсований час.

Голкіпер звернувся до вболівальників у Instagram.

"Не наш вечір. Але треба тримати такий болючий удар і рухатись вперед! Тільки так ми станемо сильніші. Дякую всім за підтримку", – написав Різник.

У цьому поєдинку Дмитро зробив 15 сейвів – це новий рекорд Ліги чемпіонів. Вихованець Ворскли рятував Шахтар майже весь матч, аж поки на 87-й хвилині не пропустив підступний удар у ближній кут зі штрафного.

Після того Малік Тільман шедевральним ударом у дев’ятку зрівняв рахунок, а на останній компенсованій хвилині Рікардо Пепі вирвав перемогу для ПСВ. Зазначимо, що з 69-ї хвилини Шахтар грав у меншості через вилучення Педро Енріке.