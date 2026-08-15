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Шахтар продовжив контракт з Різником

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 20:32
Шахтар продовжив контракт з Різником
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Шахтар підписав новий контракт з голкіпером команди Дмитро Різником.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Сторони уклали угоду терміном до 31 липня 2031 року. Попередній контракт був чинним до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, Дмитро Різник приєднався до Шахтаря в лютому 2023 року. Відтоді у складі "оранжево-чорних" він провів 118 офіційних матчів, 55 з яких – без пропущених мʼячів.

Разом із клубом воротар тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і здобув два Кубки України (2024, 2025). Уболівальники двічі визнавали Дмитра Різника найкращим гравцем року в Шахтарі (2024, 2025).

Напередодні донецький клуб підписав новий контракт із 19-річним бразильським півзахисником Ізакі Сілвою.

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