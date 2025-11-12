У нас свої плани: Різник – про матч з Францією у відборі на ЧС-2026
Голкіпер Шахтаря та збірної України Дмитро Різник оцінив протистояння з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це гравець розповів у коментарі ВЗБІРНА.
У матчі 1 туру "синьо-жовті" поступились французами з рахунком 0:2.
"Що можна змінити, щоб зіграти краще? Про стиль гри нам скаже тренер, як його змінити. Більш емоційно треба підходити до цього вже матчу, тому що, можна сказати, це вже кінець етапу відбору, тому зараз, як ніколи, треба налаштовуватися. Я вважаю, що все йде від голови, тому як ти себе налаштуєш перед матчем, так воно і піде далі.
Збірна Франції – це світовий гранд футболу, можна сказати, тому там дуже багато топових гравців, які грають у топових клубах, там нікого представляти не треба. Не треба там боятися когось. Так, має бути повага, але в нас теж є свої плани, своя мета, до якої нам потрібно йти.
Якщо все буде добре з французами, то психологічно буде трохи спокійніше з ісландцями. А якщо, не дай Бог… Це все від психології залежить", – розповів Різник.
Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.
Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.