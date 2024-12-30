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Шахтар визначив найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року

Олексій Мурзак — 30 грудня 2024, 19:54
Шахтар визначив найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Шахтар оголосив ім'я найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У фінал голосування пройшли голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко і півзахисник Георгій Судаков. Перемогу здобув Різник, якого підтримали 53% уболівальників, і він отримає індивідуальну нагороду.

Нагадаємо, що у 2024 році Дмитро зіграв у 40 матчах за Шахтар у всіх турнірах, пропустивши 43 голи та 14 разів не дозволивши суперникам забити. Наприкінці листопада 25-річний воротар встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Як відомо, найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Микола Матвієнко Шахтар Георгій Судаков Дмитро Різник

Микола Матвієнко

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