Шахтар визначив найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року

Шахтар оголосив ім'я найкращого гравця клубу за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У фінал голосування пройшли голкіпер Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко і півзахисник Георгій Судаков. Перемогу здобув Різник, якого підтримали 53% уболівальників, і він отримає індивідуальну нагороду.

Нагадаємо, що у 2024 році Дмитро зіграв у 40 матчах за Шахтар у всіх турнірах, пропустивши 43 голи та 14 разів не дозволивши суперникам забити. Наприкінці листопада 25-річний воротар встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Як відомо, найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.