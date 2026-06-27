Джеймс пропустить матч проти Панами ЧС-2026 через травму – тренер збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель підтвердив, що захисник Ріс Джеймс пропустить суботній матч чемпіонату світу проти Панами.

Його слова наводить BBC.

"Ми б дуже хотіли, щоб кожен ключовий гравець був у нашому розпорядженні. Але якщо це зараз неможливо, ми просто знаходимо рішення – це наша робота. Це турнір, і ми рухаємося далі. У нього незначне пошкодження підколінного сухожилля, через яке він не зміг тренуватися останні два дні. Наразі він проходить програму форсованого відновлення. Ми будемо оцінювати його стан від матчу до матчу, але ми твердо віримо, що він ще допоможе нам на цьому турнірі".

Фахівець зазначив, що Джеймс поскаржився на проблеми з підколінним сухожиллям після поєдинку з Ганою та не полетів із командою до Нью-Джерсі, проте зберігає шанси зіграти на стадії 1/32 фіналу.

Тухель також додав, що Букайо Сака, Деклан Райс та Елліот Андерсон повернулися до тренувань і готові взяти участь у майбутній грі проти Панами.

Нагадаємо, що в першому турі Англія обіграла Хорватію 4:2, а в другому – розписала нічию з Ганою 0:0.

У 3-му турі збірна Англії зустрінеться з Панамою. Матч відбудеться 28 червня о 01:00 за київським часом.