Беллінгем побив рекорд Руні в збірній Англії

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем установив новий рекорд збірної Англії.

Про це повідомляє Lives Foot.

Напередодні збірна Англії у другому турі чемпіонату світу 2026 року зіграла внічию 0:0 з Ганою. Беллінгем у цьому матчі вийшов у основному складі на провів на полі 74 хвилини. У підсумку хавбека визнали найкращим гравцем матчу.

Для Беллінгема цей поєдинок став ювілейним, 50-м у кар'єрі за збірну Англії. У віці 22 років і 359 днів Джуд став наймолодшим гравцем у історії, якому підкорилася така позначка.

До цього рекорд належав легендарному ексфорварду Манчестер Юнайтед Вейну Руні – 23 роки та 159 днів. Топ-3 за цим показником замикає Майкл Оуен – 23 роки та 179 днів.

Раніше Беллінгем побив рекорд Лукаса Подольскі, ставши наймолодшим європейським гравцем, який брав участь у 4 крупних турнірах на рівні національних збірних.