Ліверпуль, Вулвергемптон, Бірмінгем та Блекберн пройшли до наступного раунду Кубку Англії

У суботу, 11 січня, у межах 1/32 фіналу Кубку Англії заплановано 16 матчів за участі команд з різних англійських дивізіонів.

У першому часовому слоті перемогли Бірмінгем, Вулвергемптон, Блекберн та Ліверпуль.

Далі на фанатів очікують поєдинки за участі команд українських футболістів: Борнмут Іллі Забарного зіграє з Вест Бромвічем, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Плімут, Сандерленд Назарія Русина зустрінеться зі Сток Сіті, а Челсі Михайла Мудрика зійдеться з Моркемом.

Кубок Англії з футболу сезону-2024/25

1/32 фіналу, 11 січня

Бірмінгем – Лінкольн 2:1 (1:0)

Бристоль Сіті – Вулвергемптон 1:2 (1:2)

Мідлсбро – Блекберн 0:1 (0:0)

Ліверпуль – Аккрингтон 4:0 (2:0)

16:00 Лестер – КПР

17:00 Борнмут – Вест Бромвіч

17:00 Брентфорд – Плімут

17:00 Ексетер – Оксфорд Юнайтед

17:00 Норвіч – Брайтон

17:00 Ноттінгем Форест – Лутон Таун

17:00 Редінг – Бернлі

17:00 Сандерленд – Сток Сіті

17:00 Челсі – Моркем

19:45 Лідс – Харрогейт

19:45 Манчестер Сіті – Солфорд

20:00 Ковентрі – Шеффілд Венсдей

Лейтон Орієнт – Дербі перенесено на 14 січня.

Нагадаємо, що вчора Грем Поттер провів перший матч в якості головного тренера Вест Гема.

Проте "молотобійці" під його керівництвом програли Астон Віллі у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.