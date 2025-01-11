Ліверпуль, Вулвергемптон, Бірмінгем та Блекберн пройшли до наступного раунду Кубку Англії
У суботу, 11 січня, у межах 1/32 фіналу Кубку Англії заплановано 16 матчів за участі команд з різних англійських дивізіонів.
У першому часовому слоті перемогли Бірмінгем, Вулвергемптон, Блекберн та Ліверпуль.
Далі на фанатів очікують поєдинки за участі команд українських футболістів: Борнмут Іллі Забарного зіграє з Вест Бромвічем, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме Плімут, Сандерленд Назарія Русина зустрінеться зі Сток Сіті, а Челсі Михайла Мудрика зійдеться з Моркемом.
Кубок Англії з футболу сезону-2024/25
1/32 фіналу, 11 січня
Бірмінгем – Лінкольн 2:1 (1:0)
Бристоль Сіті – Вулвергемптон 1:2 (1:2)
Мідлсбро – Блекберн 0:1 (0:0)
Ліверпуль – Аккрингтон 4:0 (2:0)
- 16:00 Лестер – КПР
- 17:00 Борнмут – Вест Бромвіч
- 17:00 Брентфорд – Плімут
- 17:00 Ексетер – Оксфорд Юнайтед
- 17:00 Норвіч – Брайтон
- 17:00 Ноттінгем Форест – Лутон Таун
- 17:00 Редінг – Бернлі
- 17:00 Сандерленд – Сток Сіті
- 17:00 Челсі – Моркем
- 19:45 Лідс – Харрогейт
- 19:45 Манчестер Сіті – Солфорд
- 20:00 Ковентрі – Шеффілд Венсдей
Лейтон Орієнт – Дербі перенесено на 14 січня.
Нагадаємо, що вчора Грем Поттер провів перший матч в якості головного тренера Вест Гема.
Проте "молотобійці" під його керівництвом програли Астон Віллі у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.