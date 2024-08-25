Дубль Колоса переміг Локомотив, Чернігів здолав Гірник-Спорт: результати 3 туру Другої ліги

Сьогодні, 24 серпня, відбулося два матчі у межах 3 туру Другої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, друга команда Ковалівського Колоса перемогла київський Локомотив, а Чернігів мінімально переміг Гірник-Спорт.

Чемпіонат України — Друга ліга

3 тур, 25 серпня

Колос 2 — Локомотив Київ 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Шевчук 21, 2:0 — Скляренко 24, 3:0 — Березка 47, 3:1 — Мордас 88.

Чернігів — Гірник-Спорт 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 — Зенченко 58, 1:1 Страшкевич 83, 2:1 — Романченко (пен) 90+4.

Нагадаємо, напередодні Вільхівці розгромили Реал-Фарму, а у попередньому турі Скала 1911 розібралась з Куликівом, Пробій Городенка здолав Реал-Фарму, Нива Вінниця переграла другу команду Ворскли, дубль Полісся розгромив Ужгород, а Локомотив розписав мирову із двійником Олександрії.