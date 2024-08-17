Пробій здолав Реал-Фарму, Скала 1911 переграла Куликів: результати 2 туру Другої ліги
У суботу, 17 серпня, відбулося шість матчів 2 туру Другої ліги України сезону-2024/25.
Скала 1911 розібралась з Куликівом, Пробій Городенка здолав Реал-Фарму, Нива Вінниця переграла другу команду Ворскли.
Також свої дебютні перемоги здобули Нива-2 та Вільхівці.
Чемпіонат України — Друга ліга
2 тур, 16 серпня
Чернігів — Чайка 0:0
Ворскла-2 — Нива Вінниця 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 87 Рябий
Пробій Городенка — Реал Фарма 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 29 Білий
Скала 1911 — Куликів 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Лук'янченко, 2:0 - 90+2 Ралюченко
Вільхівці — Рух-2 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Верб
Ревера 1908 — Нива-2 0:1 (0:1)
Гол: 1:0 - 32 Довбецький
Напередодні Тростянець розгромив Металіст 1925-2, Колос-2 переміг Гірник-Спорт.