Чорноморець-2 та Гірник-Спорт у матчі 14 туру Другої ліги голів не забивали

У понеділок, 20 жовтня, відбувся завершальний матч 14 туру Другої ліги України між Чорноморцем-2 та Гірник-Спортом.

Команди розійшлись нічиєю 0:0.

На початку першого тайму одесити відкрили рахунок, проте арбітр скасував взяття воріт. Після цього колективи провели більшу частину матчу у позиційній боротьбі, рідко загрожуючи воротам.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

14 тур, 20 жовтня

Чорноморець-2 – Гірник-Спорт 0:0

Обидва колективи за підсумками гри залишились на сусідніх 8 та 9 місцях у турнірній таблиці – резервна команда одеситів має 10 очок, а Гірник-Спорт шість.

Напередодні київський Локомотив переграв Чайку, а Полісся-2 розписало мирову з Вільхівцями.