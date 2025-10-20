Чорноморець-2 та Гірник-Спорт у матчі 14 туру Другої ліги голів не забивали
У понеділок, 20 жовтня, відбувся завершальний матч 14 туру Другої ліги України між Чорноморцем-2 та Гірник-Спортом.
Команди розійшлись нічиєю 0:0.
На початку першого тайму одесити відкрили рахунок, проте арбітр скасував взяття воріт. Після цього колективи провели більшу частину матчу у позиційній боротьбі, рідко загрожуючи воротам.
Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
14 тур, 20 жовтня
Чорноморець-2 – Гірник-Спорт 0:0
Обидва колективи за підсумками гри залишились на сусідніх 8 та 9 місцях у турнірній таблиці – резервна команда одеситів має 10 очок, а Гірник-Спорт шість.
Напередодні київський Локомотив переграв Чайку, а Полісся-2 розписало мирову з Вільхівцями.