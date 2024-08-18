Полісся-2 розгромило Ужгород, який вчора потрапив у ДТП

На сьогодні, 18 серпня, в Другій лізі заплановано два матчі.

Один із них вже відбувся — дубль житомирського Полісся вдома без проблем впорався з Ужгородом. Зазначимо, що дорогою на матч гості потрапили в ДТП, через яке постраждав головний тренер, менеджмент і персонал команди.

Чемпіонат України — Друга ліга

2 тур, 18 серпня

Полісся — Ужгород 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 — Йока 5, 2:0 — Раско 44, 3:0 — Грохольський 45+2, 3:1 — Богомаз 49, 4:1 — Раско 72 (пенальті)

Також сьогодні відбудеться ще один матч — Олександрія-2 прийматиме київський Локомотив. Початок матчу – о 15:00.