Вільхівці розгромили Реал-Фарму у третьому турі Другої ліги

Сьогодні, 24 серпня, у межах 3 туру Другої ліги Вільхівці здобули перемогу над Реал-Фармою.

Матч закінчився із рахунком 4:0.

Гольова серія розпочалась вже на 9 хвилині, Даніель Баник відкрив рахунок та вивів Вільхівці вперед. Олександр Глалога у доданий час першого тайму подвоїв перевагу команди, і на перерву "чайки" пішли із двома голами в активі.

З початку другого тайму "фармацевти" намагалися відігратися, але суперники активно пресингували. Вже на 65 хвилині Володимир Тилінський забив третій гол, а Владислав Клочан на останній хвилині поєдинку встановив остаточний рахунок матчу.

Чемпіонат України — Друга ліга

3 тур, 24 серпня

Вільхівці — Реал-Фарма 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Баник 9, 2:0 — Глагола 45+1, 3:0 — Тилінський 65, 4:0 — Клочан 90

Нагадаємо, у попередньому турі Скала 1911 розібралась з Куликівом, Пробій Городенка здолав Реал-Фарму, Нива Вінниця переграла другу команду Ворскли, дубль Полісся розгромив Ужгород, а Локомотив розписав мирову із двійником Олександрії.