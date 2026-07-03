Клуб з Полтавщини розпустив команду та зніметься з чемпіонату України
Спортивний директор Гірника-Спорт Олексій Шалаєв повідомив про зняття команди з розіграшу Другої ліги у сезоні-2026/27.
Про це він розповів в інтерв'ю "Українському футболу".
Команда з Горішніх Плавнів через фінансові проблеми вже розпустила футболістів та тренерський штаб.
"Гірник-Спорт не братиме участі у розіграші Другої ліги в сезоні 2026/27 років. Ми ще намагаємося знайти якісь варіанти, але, відверто кажучи, їх немає, ми їх сьогодні не бачимо.
Немає у Ferrexpo (головний спонсор Гірника-Спорт – ред.) грошей на спорт сьогодні, на жаль…
Дуже сподіваємося, що на наступний сезон ситуація виправиться і команда знову заявиться та гратиме у Другій лізі", – сказав Шалаєв.
Наразі клуб має незначні заборгованості перед футболістами. Найближчим часом Гірник-Спорт повідомить ПФЛ про зняття команди.
Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Гірник-Спорт посів останнє 11-те місце у групі Б Другої ліги.
Напередодні стало відомо, що Ужгород призупинив професійні виступи. Таким чином, склад учасників Другої ліги у сезоні-2026/27 зменшився з 19 до 17 команд.