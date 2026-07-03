Клуб з Полтавщини розпустив команду та зніметься з чемпіонату України

Спортивний директор Гірника-Спорт Олексій Шалаєв повідомив про зняття команди з розіграшу Другої ліги у сезоні-2026/27.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

Команда з Горішніх Плавнів через фінансові проблеми вже розпустила футболістів та тренерський штаб.

"Гірник-Спорт не братиме участі у розіграші Другої ліги в сезоні 2026/27 років. Ми ще намагаємося знайти якісь варіанти, але, відверто кажучи, їх немає, ми їх сьогодні не бачимо.

Немає у Ferrexpo (головний спонсор Гірника-Спорт – ред.) грошей на спорт сьогодні, на жаль…

Дуже сподіваємося, що на наступний сезон ситуація виправиться і команда знову заявиться та гратиме у Другій лізі", – сказав Шалаєв.