Іспанія розписала нічию з Іраком, Кот-д’Івуар переграв Францію: результати товариських матчів

У четвер, 4 червня, відбулись товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Панама у гольовій перестрілці перемогла Домініканську Республіку, забивши по два м'ячі у кожному таймі. Південнокорейці ж обмежилися лише одним голом та перемогли Сальвадор.

Іран переграв Малі завдяки голам Езатолахі та Резаеяна. Швеція втратила під завісу матчу перемогу над Грецією. Іспанія сенсаційно розписала нічию з Іраком. Першим відзначився нападник каталонської Барселони Ферран Торрес, проте іракці не пропустили більше голів у свої ворота та навіть зуміли відновити паритет у середині другого тайму.

Інша збірна, яка вважається елітою Європи, Франція поступилась Кот-д'Івуару з рахунком 1:2. Відкрили рахунок саме французи зусиллями нападника Манчестер Сіті Раян Шеркі, проте у другому таймі івуарійці відіграли два м'ячі та поїхали зі "Стад де ла Божуар" з перемогою.

Міжнародні товариські матчі

4 червня

Панама – Домініканська Республіка 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Родрігес, 2:0 – 44 Гріффіт, 2:1 – 47 Діас, 3:1 – 57 Ватерман, 3:2 – 67 Хара, 4:2 – 89 Банта

Південна Корея – Сальвадор 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Лі Дан Кьон

Іран – Малі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Езатолахі, 2:0 – 55 Резаеян

Швеція – Греція 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Цімікас, 1:1 – 53 Дьокереш, 2:1 – 69 Нільссон, 2:2 – 90+5 Масугарас

Іспанія – Ірак 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Торрес, 1:1 – 27 Доскі

Франція – Кот-д'Івуар 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Шеркі, 1:1 – 53 Дуе, 1:2 – 84 Діалло

Нагадаємо, що раніше у спарингах Конго розписав нічию з Данією, а Нідерланди поступилися Алжиру.