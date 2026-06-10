Ледь не сталася трагедія: під час товариського матчу збірних Угорщини та Казахстану на поле впала одна з камер

Товариський матч між збірними Угорщини та Казахстану запам'ятався вболівальникам не лише футболом. У центрі уваги опинився моторошний епізод, який міг завершитися значно серйознішими наслідками.

Посеред першого тайму на стадіоні в Дебрецені раптово виникли проблеми з однією з телевізійних камер-павуків, які використовуються для трансляцій матчів із висоти.

Спочатку обладнання почало диміти просто над полем, а вже за кілька секунд сталося те, чого ніхто не очікував — камера зірвалася та впала прямо на газон.

На відео інциденту добре видно, що багатокілограмове обладнання приземлилося всього за кілька метрів від одного з операторів, який перебував біля поля.

Особливо небезпечною ситуація виглядала для телеоператора, який знаходився зовсім поруч із місцем падіння. На щастя, ні футболісти, ні судді, ні працівники стадіону не постраждали.

Після інциденту арбітр був змушений тимчасово призупинити гру, а співробітники арени оперативно вийшли на поле для усунення несправності та перевірки безпеки.

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Після вимушеної паузи матч усе ж вдалося продовжити без додаткових проблем. У підсумку збірна Угорщини здобула перемогу над Казахстаном із рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Португалії брутально вирубив суперника ударом кулаком в обличчя під час товариського матчу.