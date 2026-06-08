Нічия Норвегії з Марокко, перемоги хорватів і південноамериканців у товариських матчах напередодні ЧС-2026

Напередодні відбулися товариські матчі за участі команд, які зіграють на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

У компенсований час збірна Хорватії змогла вирвати перемогу у Словенії. Норвегія та Марокко обмінялися голами й завершили очне протистояння внічию.

Сильнішими у своїх поєдинках за суперників виявились Еквадор і Колумбія. Вони переграли Гватемалу та Йорданію відповідно.

Міжнародні товариські матчі

7-8 червня

Хорватія – Словенія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Модрич, 1:1 – 83 Шпорар, 2:1 – 90+3 Пашалич

Марокко – Норвегія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Діас, 1:1 – 75 Едегор

Еквадор – Гватемала 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Кайседо, 2:0 – 73 Ангуло, 3:0 – 78 Еступіньян

Колумбія – Йорданія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Аріас, 2:0 – 55 Аріас

Нагадаємо, що напередодні свої товариські матчі також зіграли збірні Бразилії та Аргентини.