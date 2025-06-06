Анчелотті оцінив дебютний матч зі збірною Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував нічию 0:0 з Еквадором у матчі відбору на ЧС-2025.

65-річного італійського фахівця цитує Globo.

"Це був дуже хороший матч з точки зору оборони. Я бачив, що команда краще контролювала м'яч, гра була трохи більш плавною. Зрештою, це була хороша нічия, ми залишили поле задоволеними, з упевненістю перед наступною грою.

Вважаю, що умови були складними для комбінаційної гри. Думаю, що у другому таймі у нас були хороші моменти у Вінісіуса та Каземіро. Так, в атаці могло зіграти краще, але потрібно також враховувати силу суперника. Еквадор провів хороший матч, так само як і ми", – заявив тренер.