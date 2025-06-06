Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті оцінив дебютний матч зі збірною Бразилії

Олег Дідух — 6 червня 2025, 15:15
Анчелотті оцінив дебютний матч зі збірною Бразилії
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував нічию 0:0 з Еквадором у матчі відбору на ЧС-2025.

65-річного італійського фахівця цитує Globo.

"Це був дуже хороший матч з точки зору оборони. Я бачив, що команда краще контролювала м'яч, гра була трохи більш плавною. Зрештою, це була хороша нічия, ми залишили поле задоволеними, з упевненістю перед наступною грою.

Вважаю, що умови були складними для комбінаційної гри. Думаю, що у другому таймі у нас були хороші моменти у Вінісіуса та Каземіро. Так, в атаці могло зіграти краще, але потрібно також враховувати силу суперника. Еквадор провів хороший матч, так само як і ми", – заявив тренер.

Нагадаємо, для Анчелотті матч проти Еквадора став дебютним на посаді головного тренера збірної Бразилії. Наразі команда йде четвертою в південноамериканській групі відбору до ЧС-2026.

Збірна Еквадору з футболу Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу

Карло Анчелотті

Капітан ПСЖ: Наш клуб має стати прикладом для Анчелотті у збірній Бразилії
Анчелотті: Моя Бразилія гратиме як Реал
ФІФА розпочала розслідування процесу підписання контракту між Анчелотті та збірною Бразилією
Анчелотті: Вінісіус не показував найкращої гри в збірній Бразилії? Тепер буде
Це великий виклик: Анчелотті – про призначення тренером збірної Бразилії

Останні новини