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Бразилія знову програла, Уругвай не зміг перемогти Венесуелу: результати кваліфікації ЧС у Південній Америці

Ігор Чернявський — 11 вересня, 08:50
Бразилія знову програла, Уругвай не зміг перемогти Венесуелу: результати кваліфікації ЧС у Південній Америці
ФІФА

У ніч з 10 на 11 вересня відбулися 4 матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у південноамериканській зоні.

Зокрема, Бразилія знову мінімально поступилася Парагваю. Це вже четверта поразка "селесао" у кваліфікації. 5-разові чемпіони світу посідають 5 місце у турнірній таблиці, яке гарантує путівку на мундіаль. Цікаво, що напередодні головний тренер Бразилії Дорівал Жуніор пообіцяв вивести команду у фінал ЧС.

Кваліфікація ЧС у Південній Америці
8 тур, 11 вересня

Еквадор — Перу 1:0 (0:0)

Гол: Валенсія 54

Чилі — Болівія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 — Альгараньяс 13, 1:1 — Варгас 39, 1:2 — Мігеуліто 45+1

Венесуела — Уругвай 0:0

Парагвай — Бразилія 1:0 (0:0)

Гол: Гомес 54

Зазначимо, що напередодні сенсаційно поступилася і Аргентина. Чинні чемпіони світу з рахунком 2:1 програли Колумбії.

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