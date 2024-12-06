Викрали посеред вулиці: поліція врятувала гравця збірної Еквадору з полону

Поліція Еквадору зуміла врятувати з полону 33-річного футболіста Педро Перлазу.

Про це повідомляє видання EmergenciasEc.

Його викрали невідомі ще три дні тому, 3 грудня, коли він із другом збирався еа вечірку в північно-західному прибережному місті Есмеральда.

Поліція відразу почала пошуки. Після методів збору розвідданих, проведених підрозділом по боротьбі з викраденнями та вимаганням (UNASE), вони змогли знайти будинок у сільській місцевості, де їх утримували в полоні.

"Це те, що я не хотів би переживати заново. Спасибі поліції. Найголовніше, що ми живі", – цитує слова Перлази видання L ibertatea.

Rescatado!!

El día de hoy fue rescatado por la Policía el jugador Pedro Pablo Perlaza, se encontraba secuestrado junto a un amigo, los dos están a salvo ya. pic.twitter.com/URM9uEbGae — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 5, 2024

33-річний Перлаза стартував у двох відбіркових матчах ЧС-2022 проти Колумбії та Перу. Всього за національну збірну Еквадору провів 3 матчі.