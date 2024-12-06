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Викрали посеред вулиці: поліція врятувала гравця збірної Еквадору з полону

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 14:15
Викрали посеред вулиці: поліція врятувала гравця збірної Еквадору з полону
https://x.com/EmergenciasEc

Поліція Еквадору зуміла врятувати з полону 33-річного футболіста Педро Перлазу.

Про це повідомляє видання EmergenciasEc.

Його викрали невідомі ще три дні тому, 3 грудня, коли він із другом збирався еа вечірку в північно-західному прибережному місті Есмеральда.

Поліція відразу почала пошуки. Після методів збору розвідданих, проведених підрозділом по боротьбі з викраденнями та вимаганням (UNASE), вони змогли знайти будинок у сільській місцевості, де їх утримували в полоні.

"Це те, що я не хотів би переживати заново. Спасибі поліції. Найголовніше, що ми живі", – цитує слова Перлази видання Libertatea.

33-річний Перлаза стартував у двох відбіркових матчах ЧС-2022 проти Колумбії та Перу. Всього за національну збірну Еквадору провів 3 матчі.

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