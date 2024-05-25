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Довбик за крок від трофея Пічічі: форвард Вільярреала отримав травму в матчі з Осасуною

Станіслав Лисак — 25 травня, 15:27
Довбик за крок від трофея Пічічі: форвард Вільярреала отримав травму в матчі з Осасуною

Український нападник Жирони Артем Довбик близький до завоювання трофея Пічічі, який видає видання Marca найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії. Головний конкурент українця Александер Серлот отримав пошкодження в грі 38 туру Ла Ліги з Осасуною.

Норвезький форвард Вільярреала зазнав травми на 14-й хвилині гри під час спроби потужно пробити з гострого кута.

Таким чином Довбик залишається одноосібним лідером бомбардирської гонки чемпіонату Іспанії з 24 голами в активі. Найближчий переслідувач — півзахисник Реала Джуд Беллінгем (19 голів) та лідер Барселони Роберт Левандовський (18 голів).

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Нагадаємо, що у випадку однакової кількості голів у найкращих бомбардирів сезону переможця не будуть визначати за додатковими показниками.

Довбик оформив хет-трик у завершальному матчі Ла Ліги проти Гранади (7:0) та повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ-5 лігах.

Барселона Вільярреал Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Роберт Левандовський Реал Мадрид Артем Довбик Джуд Беллінгем Александер Серлот

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