Гол Распадорі на крок наблизив Наполі до чемпіонства, Комо мінімально обіграв Парму

У суботу, 3 травня, заплановане проведення чотирьох матчів 35 туру італійської Серії А.

У першому поєдинку цього ігрового дня Кальярі зазнав домашньої поразки від Удінезе з рахунком 1:2. І це при тому, що "зебри" ні на що не претендують, у той час, як сардинці ще ризикують потрапити до зони вильоту.

Потім новачок Серії А в особі Комо мінімально обіграв Парму, яка, як і Кальярі, ще бореться за "виживання".

Джакомо Распадорі своїм влучним ударом ще на крок наблизив Наполі до повернення чемпіонського титулу до Неаполя. Цього разу від команди Антоніо Конте постраждав Лечче, ще один претендент на виліт.

В останньому матчі вечора Інтер намагатиметься не відпустити Наполі. Для цього підопічним Сімоне Індзагі треба обігрувати Верону.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

35 тур, 3 травня

Кальярі – Удінезе 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 27 Саррага, 1:1 – 35 Дзортеа, 1:2 – 67 Крістенсен.

Парма – Комо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 79 Стрефецца.

Лечче – Наполі 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Распадорі.

21:45 Інтер – Верона

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, що 35 тур Серії А розпочався вчора, 2 травня, коли зустрілися Торіно та Венеція.