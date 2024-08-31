Суперник Шахтаря розписав нічию з аутсайдером, Лечче в меншості переміг Кальярі: результати 3 туру Серії А
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Сьогодні, 31 серпня, в італійській Серії А проходять 4 матчі.
Зокрема, Болонья, яка в основному етапі Ліги чемпіонів зіграє проти донецького Шахтаря, зіграла внічию з Емполі, який минулого сезону врятувався від вильоту лише в останньому турі.
Чемпіонат Італії — Серії А
3 тур, 31 серпня
Болонья — Емполі 1:1
Голи: 1:0 — Фаббіан 2, 1:1 — Г’яссі 4
Лечче — Кальярі 1:0
Гол: Крстович 26
Зазначимо, що весь другий тайм Лечче провів у меншості, але таки втримав перемогу.
Також сьогодні відбудеться ще два матчі: Лаціо прийме Мілан, а Наполі зіграє з Пармою.
Нагадаємо, напередодні Венеція мінімально поступилася Торіно, а Інтер розгромив Аталанту — ще одного суперника Шахтаря по Лізі чемпіонів.