Суперник Шахтаря розписав нічию з аутсайдером, Лечче в меншості переміг Кальярі: результати 3 туру Серії А

Сьогодні, 31 серпня, в італійській Серії А проходять 4 матчі.

Зокрема, Болонья, яка в основному етапі Ліги чемпіонів зіграє проти донецького Шахтаря, зіграла внічию з Емполі, який минулого сезону врятувався від вильоту лише в останньому турі.

Чемпіонат Італії — Серії А

3 тур, 31 серпня

Болонья — Емполі 1:1

Голи: 1:0 — Фаббіан 2, 1:1 — Г’яссі 4

Лечче — Кальярі 1:0

Гол: Крстович 26

Зазначимо, що весь другий тайм Лечче провів у меншості, але таки втримав перемогу.

Також сьогодні відбудеться ще два матчі: Лаціо прийме Мілан, а Наполі зіграє з Пармою.

Нагадаємо, напередодні Венеція мінімально поступилася Торіно, а Інтер розгромив Аталанту — ще одного суперника Шахтаря по Лізі чемпіонів.