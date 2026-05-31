Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Ювентуса пропустить ЧС-2026

Олег Дідух — 31 травня 2026, 15:33
Захисник Ювентуса пропустить ЧС-2026
Еміль Хольм
Getty Images

Фланговий захисник Ювентуса Еміль Хольм не допоможе збірній Швеції на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Шведської футбольної асоціації.

Хольм отримав м'язову травму, відновлення від якої займе кілька тижнів. У складі збірної Швеції його замінить Херман Йоханссон із Далласа. До резервного спуску включено Себастьяна Нанасі зі Страсбурга.

Нагадаємо, Хольм провів другу половину поточного сезону в Ювентусі на правах оренди, права на гравця належать Болоньї. На шляху до чемпіонату світу в плейоф Швеція обіграла Україну 3:1, Хольм той матч пропускав через травму. На груповому етапі шведи зіграють з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Раніше повідомлялося про те, що через травму ЧС-2026 пропустить хавбек збірної Шотландії Біллі Гілмор.

Збірна Швеції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Швеції з футболу

Nintendo, камери та іменні валізи: капітан Швеції влаштував розкішний сюрприз партнерам перед ЧС
Швейцарія опублікувала заявку на ЧС-2026
Головний тренер Швеції отримає солідний бонус за вихід на ЧС-2026
Дьокереш запатентував святкування, яке показав після хеттрику у матчі проти збірної України
Для мене це болючий досвід: Трубін – про виліт України з плейоф відбору на ЧС-2026

Останні новини