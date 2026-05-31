Захисник Ювентуса пропустить ЧС-2026

Фланговий захисник Ювентуса Еміль Хольм не допоможе збірній Швеції на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Шведської футбольної асоціації.

Хольм отримав м'язову травму, відновлення від якої займе кілька тижнів. У складі збірної Швеції його замінить Херман Йоханссон із Далласа. До резервного спуску включено Себастьяна Нанасі зі Страсбурга.

Нагадаємо, Хольм провів другу половину поточного сезону в Ювентусі на правах оренди, права на гравця належать Болоньї. На шляху до чемпіонату світу в плейоф Швеція обіграла Україну 3:1, Хольм той матч пропускав через травму. На груповому етапі шведи зіграють з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Раніше повідомлялося про те, що через травму ЧС-2026 пропустить хавбек збірної Шотландії Біллі Гілмор.