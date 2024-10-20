СК Полтава з автоголом та пенальті не змогла обіграти МФК Металург

Сьогодні, 20 жовтня, відбувся один матч 13 туру чемпіонату Першої ліги.

Ігровий день розпочався у Полтаві, де місцевий однойменний клуб здолав запоріський МФК Металург. Рахунок відкрив Данило Фальковський, який під час розіграшу кутового при невдалій верховій боротьбі поцілив у власні ворота.

Пізніше господарі реалізували пенальті, але голи Блізніченка та Іродовського на 77 та 90+4 хвилинах відповідно вирвали для гостей нічию у матчі.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

20 жовтня, 13 тур

СК Полтава – МФК Металург 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Фальковський (а.г.), 2:0 – 73 Щербак (пен), 2:1 – 77 Блізніченко, 2:2 – 90+4 Іродовський.

Також сьогодні відбудуться ще два матчі:

13:00. ФСК Маріуполь – Діназ

14:30. Нива Т. – Буковина

Нещодавно маріупольці розпочали страйк перед матчем проти київської ЮКСА. Причиною їхнього страйку є заборгованості по виплатах. Футболісти не отримують зарплати вже протягом трьох місяців.

Нагадаємо, напередодні відбулося 6 матчів 13 туру Першої ліги. Вікторія на виїзді впевнено обіграла Кудрівку, а Минай виявився сильнішим за Поділля. Лідер чемпіонату, Агробізнес, зазнав другої поразки в сезоні (і другої поспіль), програвши вдома Прикарпаттю.