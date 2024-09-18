Шахтар розпочав із нічиєї, ПСЖ дотис Жирону Циганкова, Ман Сіті та Інтер розійшлися миром

У середу, 18 вересня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося шість поєдинків.

Ігровий день відкривали матчі в Болоньї та Празі. Італійському клубу протистояв донецький Шахтар. Зустріч не була нудною, але забити хоча б гол жодна команда не зуміла. Спарта вдома досить сенсаційно розгромила кривдника Динамо у кваліфікації ЛЧ австрійський Зальцбург.

Другий слот включав у себе чотири поєдинки. Вчорашні матчі були багаті на забиті м'ячі, однак сьогодні команди грали більш обережно. Наприклад, Інтер та Манчестер Сіті розійшлися "сухим" миром. Єдиний гол у матчі матчі ПСЖ – Жирона стався на 90 хвилині гри.

Боруссія Дортмунд у середині другого тайму таки зуміла засмутити голкіпера Брюгге – гол забив Джеймі Байно-Гіттенса. Ближче до кінця матчу він оформив дубль. На останніх секундах Гірассі довів справу до розгрому.

Найдинамічніша гра пройшла у місті Глазго. Місцевий Селтік здобув впевнену перемогу над Слованом Братислава.

Ліга чемпіонів УЄФА, основний раунд

1 тур, 18 вересня

Болонья (Італія) – Шахтар (Україна) 0:0

Спарта (Чехія) – Зальцбург (Австрія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Кайрінен (2), 2:0 – Олатунджі (42), 3:0 – Лячі (58)

Манчестер Сіті (Англія) – Інтер (Італія) 0:0

ПСЖ (Франція) – Жирона (Іспанія) 1:0 (0:0)

Гол: Мендеш (90)

Брюгге (Бельгія) – Боруссія Д (Німеччина) 0:3 (0:0)

Гол: 0:1 – Байно-Гіттенс (76), 0:2 – Байно-Гіттенс (86), 0:3 – Гірассі (90+6, пен)

Селтік (Шотландція) – Слован Братислава (Словаччина) 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Скейлз (17), 2:0 – Фурухаші (47), 3:0 – Енгельс (61), 3:1 – Віммер (61), 4:1 – Маеда (71), 5:1 – Айда (87)

Сезон Ліги чемпіонів-2024/25 стартував учора, 17 вересня. З результатами можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в цьому сезоні формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.