Болонья – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів
ФК Шахтар
ФК Шахтар
У середу, 18 вересня, італійська Болонья приймає український Шахтар у стартовому турі революційного сезону Ліги чемпіонів. Стартовий свисток у грі пролунає о 19:45 за Києвом.
Чемпіон проводить текстову онлайн-траснляцію поєдинку.
Відео всіх голів поєдинку будуть оперативно додаватися у цю новину.
Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Аталантою, Арсеналом, Яна Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.
Новина доповнюється...