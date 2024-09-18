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Болонья – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Богдан Войченко — 18 вересня, 11:30
Болонья – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів
ФК Шахтар
ФК Шахтар

У середу, 18 вересня, італійська Болонья приймає український Шахтар у стартовому турі революційного сезону Ліги чемпіонів. Стартовий свисток у грі пролунає о 19:45 за Києвом.

Чемпіон проводить текстову онлайн-траснляцію поєдинку.

Відео всіх голів поєдинку будуть оперативно додаватися у цю новину.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Аталантою, Арсеналом, Яна Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.

Новина доповнюється...

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