Болонья – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, італійська Болонья приймає український Шахтар у стартовому турі революційного сезону Ліги чемпіонів. Стартовий свисток у грі пролунає о 19:45 за Києвом.

Чемпіон проводить текстову онлайн-траснляцію поєдинку.

Відео всіх голів поєдинку будуть оперативно додаватися у цю новину.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Аталантою, Арсеналом, Яна Бойз, ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.

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